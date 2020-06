‘Digitale beschermengel’ voor motorrijders ook in Nederland beschikbaar

Alle nieuwe auto’s moeten tegenwoordig beschikken over een automatische noodoproep voor noodgevallen. Bosch heeft een gelijkwaardige applicatie ontwikkeld voor motorrijders met de naam Help Connect. Het systeem is het resultaat van de nauwe samenwerking tussen ingenieurs en het interne ongevallenonderzoeksbureau van het bedrijf.

Help Connect maakt gebruik van een intelligent algoritme dat is geïnstalleerd in de Motorcycle Stability Control van Bosch. Dat is in feite het ESP-systeem van motorfietsen. Dit meet honderd keer per seconde de acceleratie en de hoeksnelheid om de positie van de motor en de hellingshoek te bepalen. Het systeem detecteert schokken en vallen. Zo kan het detecteren of er een ongeluk is gebeurd of dat de fiets wellicht omviel toen deze geparkeerd stond.

Vijftig procent tijdwinst

Bij een ongeval geeft het systeem via een smartphone-app informatie over de plaats van het ongeval en de berijder door aan het Bosch Service Center en van daaruit naar de hulpdiensten. Andere mensen kunnen op verzoek ook worden gecontacteerd met nieuws over het ongeval. Volgens Bosch wordt hierdoor de tijd die gewoonlijk nodig is om de hulpdiensten ter plaatse te brengen, met de helft verkort.