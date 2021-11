Dit automerk zoekt iemand die het hele jaar door banden wil oproken tegen betaling

VRAAG & ANTWOORD Prangende vraag: ‘Bestaat de klapband nog?’

‘Ik zag laatst een auto slippen en vervolgens vlogen de stukken autoband in het rond’, aldus lezer Marianne Steenbergen in de wekelijkse vraag & antwoord-rubriek van onze autoredactie. ‘Maar daar bleef het dan ook bij. Kun je met de huidige kwaliteit van autobanden nog wel een klapband krijgen, of zijn ze daar te massief voor geworden?’

28 oktober