Dit bedrijf bestelt 100.000 Tesla's in een keer

video Megakor­ting op benzine verrast weggebrui­kers: ‘Wie jarig is, trakteert’

14 oktober Bij een jubileum, hoort een traktatie. Zo simpel is het, vinden Carola Berkel (56) en haar broer en zakenpartner Freddy Berkel (53). In de vorm van een megakorting op brandstof verrasten ze dinsdag honderden klanten. De enorme files die volgden bij de tankstations van DCB Energy, zijn illustratief voor de energiecrisis. ‘We hoopten dat het als een olievlek over Nederland zou gaan.’