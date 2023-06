Dit betaal je aan tol voor een autovakantie naar Kroatië

Kroatië is erg populair bij veel vakantiegangers. Volgens fans van het land biedt het de schoonheid van de Côte d’Azur, maar dan zonder de bijbehorende drukte. Het weer is doorgaans goed en met zijn vele eilanden voor de kust biedt het een breed scala aan bestemmingen. Omdat het zo langgerekt is, moet je je echter niet verkijken op de afstanden. Steden als Split of Zadar zijn bijvoorbeeld niet in een dag aan te rijden.

Met betrekking tot het vakantiebudget is het ook belangrijk om niet alleen brandstofkosten in rekening te brengen, maar ook met tol, want je komt nogal wat tolwegen en -tunnels tegen op de route. Hoeveel kost een reis naar Kroatië - dat in 2024 overschakelt op een zogeheten e-vignet - als je vignetten, routetol en tunnelgebruik meetelt?

Eerste 900 kilometer betaal je niets

De eerste 900 kilometer kosten niets, maar dat verandert wanneer je onder München de Oostenrijkse grens oversteekt. De goedkoopste oplossing zou hier een tiendagenvignet, dat in Duitsland 9,90 euro kost en 12,85 bij de ANWB. Als je langer op vakantie gaat, moet je er rekening mee houden dat je op de terugreis nog eens 9,90 euro moet betalen. Dat is altijd nog goedkoper dan een vignet voor twee maanden, want dat kost bij de wielrijdersbond 31,95 euro.

Dan ben je er helaas nog niet, want Oostenrijk telt talloze passen en tunnels, die extra kosten met zich meebrengen. Op weg naar Kroatië is bijvoorbeeld 13,50 euro verschuldigd voor de Tauern- en Katschbergtunnel en 7,80 euro voor de Karawankentunnel, die Oostenrijk en Slovenië met elkaar verbindt. En in Slovenië moet je weer een vignet kopen.

Vignet Slovenië

Het vignet voor Slovenië kost voor een auto 15 euro en is zeven dagen geldig. Maar omdat de meeste vakantiegangers waarschijnlijk langer op vakantie gaan, is een maandvignet voor 30 euro de beste oplossing, want dan hoef je op de terugreis niet nogmaals een vignet kopen.

In Kroatië moet je als automobilist een afstandsafhankelijke tol betalen. Dus hoe verder je rijdt, des te meer je betaalt. Volgens de tolcalculator van ADAC is dat vanaf de grens naar Split zo’n 20 euro. Alles bij elkaar opgeteld ben je minimaal 66 euro kwijt voor een enkele reis. Op de terugweg betaal je dit bedrag uiteraard nogmaals, waardoor je minimaal 132 euro kwijt bent aan tolgelden.

