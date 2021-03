Dit Duitse automerk stopt met ontwikkelen van eigen nieuwe benzine- en dieselmotoren

In deze Nederland­se stad worden de meeste auto’s vernield

8 maart In 2020 werden in Nederland 32.515 autovernielingen geregistreerd bij de politie. Dit zijn er 1855 minder dan het jaar ervoor, een daling van 5,4 procent. Het gaat bijvoorbeeld om het opzettelijk inslaan van ruiten, het lek steken van banden of het krassen in de lak.