Dit gaat er gebeuren met uit het IJ geviste Ferrari

Een Ferrari Mondial die 26 jaar geleden als vermist werd opgegeven en afgelopen juli per toeval in het IJ werd gevonden, wordt alsnog gesloopt. Een poging om de wagen te redden en vervolgens tentoon te stellen in het aquarium van dierentuin Artis, is mislukt.

Sloper Lowie Hoedt junior van autodemontagebedrijf De Ooyevaar had van de politie de opdracht gekregen de Ferrari Mondial uit 1987 te vernietigen, maar stelde de sloop uit. Hoedt Jr. kon het ‘niet over zijn hart verkrijgen’ de auto niet terug te geven aan Amsterdam. Een plek in het aquarium van Artis was volgens hem ideaal, omdat een deel van het verblijf gewijd is aan het Amsterdamse onderwaterleven. Ook de politie was bereid een uitzondering te maken.

De plek waar de Ferrari zou komen te staan was echter afhankelijk van de renovatieplannen van de dierentuin. Die zijn door de coronacrisis op de lange baan geschoven, omdat Artis veel inkomsten misloopt en afstevent op een miljoenentekort, berichtten andere media eerder.

Volledig scherm Brandweerduikers in opleiding hebben afgelopen zomer een auto gevonden op de bodem van het IJ. Op basis van het kenteken werd achterhaald dat het ging om een Ferrari uit het bouwjaar 1987. © Jean-Pierre Jans

Gestolen

,,We kunnen niet nog langer wachten. We weten niet wanneer de renovaties achter de rug zijn, dat kan nog een jaar duren”, aldus de sloper in gesprek met Nu.nl. Volgens Hoedt is het nu ‘100 procent zeker’ dat de auto uit elkaar gehaald wordt. Artis was niet bereikbaar voor commentaar.

Het bedrijf De Ooyevaar werd medio juli overstelpt met reacties nadat berichtgeving naar buiten was gekomen over de mogelijke sloop van de auto. Niemand kon echter vertellen hoe en waarom de auto in het IJ was beland. De politie trok hem met grote moeite uit de modder, waarna vastgesteld werd dat de Ferrari gestolen was. Het misdrijf was verjaard.

