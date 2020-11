Dit gebeurt er wanneer je de accu van een elektrische auto compleet leegrijdt

Winnaar was de Renault Zoe, die 96 procent van het geclaimde rijbereik van 383 kilometer haalde. De auto die het eerst strandde, was de Honda E, die slechts 182 kilometer ver kwam, oftewel op 90 procent van de geclaimde actieradius. Interessanter nog dan de uiteindelijke uitslag, is de manier waarop elektrische auto's hun laatste adem uitblazen.

'Kruipmodus’

Helaas komt er weinig drama aan te pas. Geen hortende, stotende motor, geen rare geluiden of blokkerende wielen nadat alle elektriciteit uit de accu's is verdwenen. In de praktijk begint de zwanenzang zo'n tien kilometer nadat het dashboard aangeeft dat je actieradius nul kilometer is. Er volgen enkele waarschuwingen in beeld en geluid en vervolgens verschijnt er een schilpdadje in beeld, ten teken dat de auto in ‘kruipmodus’ schiet.