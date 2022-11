Dit ‘hoofdpijndossier’ is nu de snelste productieauto op de Nürburgring

De snelste productieauto op de Nordschleife van de Nürburgring in Duitsland is de Mercedes-Benz AMG One. De supersportwagen zou jaren geleden al klaar zijn, maar werd door allerlei problemen een hoofdpijndossier voor Mercedes. Nu lijkt de auto toch alles goed te doen.

De Duitse coureur Maro Engel zette een rondetijd neer van 6.35.183 over het 20,832 km lange circuit, waarbij hij volledig gebruik maakte van de F1-afgeleide technologie en hybride aandrijflijn die 1049 pk levert. De omstandigheden waren niet ideaal, maar desondanks was de snelste ronde maar liefst 8,43 seconden sneller dan de Mercedes-AMG GT Black Series.

AMG One is 3,65 seconden sneller dan vorige recordhouder

De AMG One was ook 3,65 seconden sneller dan de getunede Porsche 911 GT2 RS van Manthey-Racing, de vorige recordhouder voor straatlegale voertuigen. Mercedes zei dat hoewel het zonnig weer was, de baan op sommige gebieden nog steeds vochtig en deels vuil was, wat de recordpoging flink bemoeilijkte.

Mercedes had ook een tijdsprobleem. Omdat er minder dan een uur beschikbaar was om de recordpoging te voltooien, nam de fabrikant twee exemplaren van de hypercar mee naar de Ring. Uiteindelijk werd het record gevestigd op 28 oktober om precies 17.14 uur, dat is slechts één minuut voordat de Nürburgring-Nordschleife sluit.

Aston Martin Valkyrie

Coureur Engel reed tijdens de recordpoging in het ‘Race Plus’-rij-programma dat gebruikmaakt van het maximale vermogen van 1063 pk (782 kW) van de 1,6-liter V6-turbomotor en vier elektromotoren. Tijdens de recordronde slaagde de coureur erin om 338 km/u te halen op het rechte stuk van de Döttinger Höhe, wat dicht bij de topsnelheid van de hypercar van 350 km/u ligt.

Het is nog niet zeker of het record van de Mercedes-AMG One lang standhoudt. Aston Martin gaat namelijk binnen afzienbare tijd ook een recordpoging ondernemen met de Aston Martin Valkyrie, die eveneens is gebaseerd op F1-techniek en die wordt beschouwd als een directe concurrent van AMG’s F1-aangedreven supersportwagen. Max Verstappen heeft meegewerkt aan de ontwikkeling van de Valkyrie, Hamilton aan de AMG One.

275 exemplaren voor 2,5 miljoen euro

In 2018 ontstonden bij Mercedes de eerste problemen met de AMG One, waardoor de auto negen maanden vertraging zou oplopen. In 2019 meldde Mercedes dat de auto twee jaar vertraging had opgelopen, maar ook die deadline werd niet gehaald. Vooral het geschikt maken van een F1-motor voor de openbare weg bleek moeilijker dan gedacht. Uiteindelijk moeten er 275 AMG One’s gemaakt worden. Deze zijn allemaal al verkocht. De prijs bedraagt 2,5 miljoen euro, exclusief belastingen.

