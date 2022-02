Dit is de boete als je een kruispunt blokkeert

Het is voor veel automobilisten een gruwel: medeweggebruikers die een kruispunt blokkeren. Vaak gaat het om bestuurders die door groen rijden, ook al zien ze dat het te druk is om de kruising helemaal over te steken. Het gevolg is dat ook kruisend verkeer nu niet verder kan. In veel grote steden in Amerika is de boete 1000 dollar wanneer je een kruispunt blokkeert, maar ook in Nederland kan het je duur komen te staan.

Artikel 14 van de wegenverkeerswet meldt dat ‘bestuurders een kruispunt niet mogen blokkeren’. De boete bedraagt maar liefst 250 euro. Het mag een open deur lijken, maar op een kruispunt mag je ook niet stilstaan. Ook dat staat in de wet. Ga je een kruispunt op, dan moet je direct door kunnen rijden op je ‘nieuwe’ weg, ook bij groen licht. Je kunt overigens wel voorrang geven aan een tegenligger, voetganger of fietser.

Parkeren bij een kruispunt

Vooral in de spits blijkt dat veel mensen een ‘voorschot’ nemen op het groene licht en de kruising vast op rijden terwijl ze niet door kunnen rijden. Je kunt rekenen op een boete van 150 euro voor stilstaan op een kruispunt. Stoppen voor in- en uitladen of het laten in- en uitstappen van mensen is dus ook verboden. Loop je met ze mee of wil je bijvoorbeeld even pinnen, dan heet het parkeren. Doe je dat op een kruispunt of binnen vijf meter er vandaan, zelfs al blokkeer je wellicht dat kruispunt niet, dan kun je een boete krijgen van 100 euro.

Uit een onderzoek uit 2011 in opdracht van Rijkswaterstaat blijkt dat het stilstaan op een kruispunt in meer dan de helft van de gevallen gaat om manifestatiedrang. Daarmee wordt waarschijnlijk bedoeld dat de algehele doorstroming voor veel automobilisten ondergeschikt is aan het individuele belang. De meest kansrijke maatregelen om het blokkeren te voorkomen liggen volgens een samenvatting van het rapport op het terrein van verbetering van de infrastructuur, zoals het creëren van extra opstelruimte, en een betere afstelling van verkeerslichten, waardoor een groot verkeersaanbod kan worden opgevangen.

