Dit is de boete als je langs Duitse snelweg strandt met lege tank

Doorrijden tot het reservelampje gaat branden is geen goed idee. Al helemaal niet in Duitsland, waar je een boete kunt krijgen wanneer je langs de snelweg strandt met een lege tank.

Stranden met een lege tank langs de snelweg wordt in Duitsland niet gewaardeerd. De boete bedraagt 35 euro en dat lijkt naar hedendaagse maatstaven niet bijzonder hoog, maar in de praktijk is de boete meestal twee keer zo duur. Als je namelijk langer dan drie minuten stilstaat valt dat bij onze oosterburen onder parkeren. En omdat parkeren op autowegen en autosnelwegen verboden is, kunnen bestuurders een boete van 70 euro verwachten.

Boete was in Nederland 230 euro

Twee jaar geleden wilde VVD-Kamerlid Remco Dijkstra dat automobilisten die in Nederland met een lege tank of accu stranden langs de snelweg een bekeuring krijgen van maar liefst 1500 euro. Dat was opvallend omdat automobilisten die zonder brandstof stil kwamen te staan op de vluchtstrook sinds 2018 juist geen bekeuring meer krijgen. Het gerechtshof in Leeuwarden oordeelde destijds namelijk dat het stilvallen door brandstofgebrek een ‘noodgeval’ is. Tot die tijd bedroeg de boete nog 230 euro.

Dijkstra zei het ‘niet meer van deze tijd’ te vinden dat een lege tank of accu als een noodgeval wordt gezien. Volgens hem is vrijwel iedere auto tegenwoordig voorzien van diverse waarschuwingslampjes en digitale brandstofmeters. Wanneer je toch strandt is dat volgens Dijkstra het gevolg van nalatigheid. De ANWB is het daarmee eens. ,,Wij adviseren zelfs om een reservetankje achter te laten in de auto”, aldus een woordvoerder.

Slecht voor je motor

Handig is het echter niet, vinden ze bij de ANWB. Want wanneer je stilvalt met een oudere dieselmotor is het niet altijd een kwestie van even met een jerrycan een paar liter erbij gooien en rijden maar. ,,Na het leegrijden van de tank en daarna weer vullen van de tank zullen veel diesels na 15 tot 20 seconden doorstarten wel weer aanslaan”, aldus een woordvoerder. ,,Wanneer dat niet lukt moet de motor eerst ontlucht worden en daar moet een expert aan te pas komen.”

Maar ook met een benzinemotor is het geen goed idee om op de laatste dampen naar de benzinepomp te rijden. De brandstofpomp kan volgens experts beschadigen door oververhitting. De benzine in de brandstoftank werkt namelijk als koeling en smeermiddel voor de brandstofpomp, maar wanneer de benzine bijna op is zal de brandstofpomp ook lucht aanzuigen. Dit kan zorgen voor oververhitting en beschadiging.

Residu

De belangrijkste reden om je tank altijd voor minimaal een kwart gevuld te houden, is dat vuil en vettigheid uit de brandstof zich verzamelt op de bodem van de tank. ,,Je moet van leegrijden daarom geen gewoonte maken”, zegt een woordvoerder van de Bovag. ,,Net als bij wijn zit er onder in de tank bezinksel van de brandstof, maar ook andere resten. Als je het niet op tijd bijvult, wordt dit residu opgeslurpt door de brandstofpomp en dat kan voor grote schade zorgen.”

