Dit is de duurste auto aller tijden

VRAAG & ANTWOORD ‘Krijg ik nu weer vijf jaar garantie op mijn Hyundai?’

‘Mijn Hyundai Tucson had last van een een vreemde tik in de motor’, schrijft lezer Jan de Groot van Rijschool ESAR in de wekelijkse vraag & antwoord-rubriek van onze autoredactie. ‘Het onderzoek en de reparatie hebben uiteindelijk 13 weken geduurd. Omdat de auto nog onder de vijf jaar garantie valt, kreeg ik een huurauto: ik moest immers mijn werk als rij-instructeur kunnen voortzetten. Respect voor het team van Hyundai-dealer H-Point in Gorinchem die mij bijna dagelijks over de vloer kreeg met de vraag wanneer mijn auto gerepareerd zou zijn. Uiteindelijk is er onder garantie bij de importeur een nieuwe motor geplaatst. Ik vind dit fantastisch: geen reclamestunt, maar echt topservice. Ik heb alleen nog een vraag aan u: gaat nu ook een nieuwe garantieperiode in van vijf jaar?’

7 mei