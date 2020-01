Dit is de nieuwe Seat Leon

De vijfdeurs hatchback is met een lengte van 4,37 meter welgeteld 8,6 cm langer dan zijn voorganger. Hij is 1,80 meter breed (-1,6 cm) en 1,46 m hoog (-0,3 cm). De wielbasis van 2,69 meter (+ 5,0 cm) leidt tot meer ruimte voor de passagiers. De inhoud van de bagageruimte bedraagt 380 liter. De nieuwe Leon Sportstourer is 4,64 meter lang (+9,3 cm), 1,80 meter breed (-1,6 cm) 1,45 meter hoog (- 0,3 cm) en heeft net als de vijfdeurs een wielbasis van 2,69 meter. De bagageruimte van deze stationwagon biedt 617 liter inhoud (30 liter meer dan bij de vorige generatie).

De vierde generatie van de Leon vertoont meer karakter in het design. Hij krijgt standaard led-koplampen. De versies met volledige led-verlichting projecteren de Spaanse welkomstgroet ‘Hola!’ op de grond, zodra de auto wordt ontgrendeld. Bovendien verwelkomt deze verlichting de bestuurder al vóór vertrek met een opvallende lichtanimatie, bij het ontgrendelen van de auto.

Een geïntegreerde SIM-kaart (eSIM) zorgt ervoor dat de Leon altijd online is.In het interieur domineert een maximaal 10,1 inch groot, centraal beeldscherm. Het is een touchscreen dat zich deels ook met gebaren laat bedienen. Gevolg hiervan is dat het aantal knoppen en schakelaars in het interieur sterk is teruggebracht. De veiligheidsuitrusting omvat zo'n beetje alles wat moderne auto's moeten hebben. De interieurverlichting speelt een rol bij waarschuwingen van de dode hoekbewaking of vermoeidheidsherkenning.

Motoren

De Leon wordt leverbaar met benzine- (TSI) en dieselmotoren (TDI). Daarnaast komen er mild-hybrideversies (eTSI) en een plug-in hybridevariant (eHybrid). Alle benzinemotoren beschikken over directe brandstofinspuiting en turbotechnologie. De 1.0 TSI driecilinder is er in twee vermogensvarianten: 66 kW/90 pk en 81 kW/110 pk. Ook de viercilinder 1.5 TSI biedt keuze uit twee vermogens: 96 kW/130 pk en 110 kW/150 pk. De 2.0 TDI is er met 85 kW/115 pk in combinatie met handmatige transmissie of 110 kW/150 pk gecombineerd met een DSG-automaat.

Efficiënte 48V mild-hybridetechnologie (eTSI) is beschikbaar voor zowel de 1.0 TSI als de 1.5 TSI. De eTSI-uitvoeringen worden standaard geleverd met een DSG-automaat. In de Leon eHybrid met standaard automaat werkt een 1.4 TSI benzinemotor samen met een elektromotor, die wordt gevoed door een 13 kW lithium-ion accupakket (systeemvermogen 150 kW/204 pk). De elektrische actieradius bedraagt zo’n 60 kilometer (WLTP).

Volledig scherm De nieuwe Seat Leon als vijfdeurs hatchback © Seat

Volledig scherm De nieuwe Seat Leon als vijfdeurs hatchback © Seat

Volledig scherm De nieuwe Seat Leon als SportsTourer © Seat

Volledig scherm Minder knoppen in het interieur van de Seat Leon © Seat

Volledig scherm De nieuwe Seat Leon als SportsTourer © Seat