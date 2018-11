Dit is de reden waarom Ford af wil van de geur van nieuwe auto's

Topman Carlos Ghosn van Renault-Nis­san-Mitsubishi gearres­teerd en op staande voet ontslagen

17:18 Carlos Ghosn is op staande voet ontslagen als voorzitter van het Japanse autoconcern Nissan. Hij is tevens topman bij de Franse autofabrikant Renault en andere samenwerkingspartner Mitsubishi. Ghosn wordt verdacht van fraude en belastingontduiking. Het Japanse autoconcern bevestigt dat de voorzitter is gearresteerd.