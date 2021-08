Dit is de snelst accelererende productieauto ter wereld

Richard Hammond crasht tijdens testrit voor autopro­gram­ma

11 juni Televisiepresentator Richard Hammond, bekend van voorheen Top Gear en tegenwoordig The Grand Tour, is tijdens een test van de elektrische auto Rimac Super One door het oog van de naald gekropen. Hij vloog uit de bocht, en de auto is total loss. Hammond is zelf, op een gebroken been na, ongedeerd. Hij wist net op tijd uit de auto te klimmen voordat deze explodeerde. De fabrikant van de auto gaat de toedracht van de crash onderzoeken.