Dit is een ‘flitsbunker’ en hiervoor staan ze langs snelwegen

Flitsapps als Flitsmeister en Waze zijn doorgaans vrij duidelijk in hun meldingen als het gaat om snelheidscontroles. Er zijn vaste flitspalen, mobiele controles en trajectcontroles waarvoor wordt gewaarschuwd. Maar af en toe duikt de melding ‘flitsbunker’ op. Zoals nu bij hectometerpaal 146,3 op de A28.

Speed Enforcement Trailer

De flitsbunker is een relatief nieuw soort flitspaal, die voor periodes van een tot twee weken wordt neergezet langs de snelweg. Vanwege zijn vorm heeft de flitskast inderdaad iets weg van een bunker, maar het gaat in feite om een soort aanhanger met de naam Speed Enforcement Trailer. Eenmaal op zijn plek worden de wielen ingetrokken en staat het apparaat onwrikbaar vast.

De naam flitsbunker is enigszins misleidend, hoewel er wel degelijk geflitst wordt. Alleen zijn automobilisten hierbij nooit het slachtoffer. Vrachtwagenchauffeurs die gevaarlijks stoffen vervoeren en hun zaakjes niet op orde hebben wel. ,,Van 6 maart tot en met 23 april houden we het vervoer van gevaarlijke stoffen in de gaten’’, legt Baudina Feenstra-Schaafsma van Rijkswaterstaat uit.

Onderzoeksplicht

,,We hebben als wegbeheerder een onderzoeksplicht vanuit de Wet vervoer gevaarlijke stoffen. Daarom tellen we onder meer met behulp van deze flitsbunkers langs een aantal rijkswegen in Nederland het transport van gevaarlijke stoffen. Denk hierbij aan brandbare vloeistoffen en gassen, zoals benzine, diesel en LPG.”

Hoewel de kans op ongelukken tijdens het vervoer van gevaarlijke stoffen in Nederland erg klein is, kan het risico op een incident of een ongeval volgens Baudina voor onrust zorgen bij de inwoners van gemeenten waar het vervoer van gevaarlijke stoffen doorheen gaat. ,,Op basis van de resultaten van de tellingen toetsen we of het vervoer binnen de gestelde risicoplafonds blijft.’’

Oranje borden

Het is voor vervoerders van gevaarlijke stoffen verplicht om achterop het voertuig een oranje bord te bevestigen met codes die aanduiden welke stoffen zij vervoeren. Tijdelijk geplaatste mobiele camera’s maken alleen opnames van de specifieke oranje bebording op tankauto’s. Er worden geen kentekens, bedrijfsgegevens of andere privacygevoelige gegevens geregistreerd of vastgelegd en na de telling worden alle gegevens vernietigd.

De tellingen met de camera’s vinden jaarlijks plaats tijdens twee telperioden, namelijk de maanden maart tot en met mei en september tot en met november. Per locatie nemen de camera's gedurende één of twee weken continu camerabeelden op. Per jaar telt Rijkswaterstaat op 55 tot 60 weglocaties in beide rijrichtingen. Zo zijn na vijf jaar alle wegen waarover gevaarlijke stoffen vervoerd mogen worden, geteld.

Geen bekeuring

Automobilisten hoeven dus niet zenuwachtig te worden wanneer ze iets te snel rijden en in hun achteruitkijkspiegel een flitsbunker zien opdoemen. Automobilisten krijgen via een flitsbunker nooit een bekeuring thuisgestuurd. Toch zegt de wegbeheerder dat het natuurlijk geen vrijbrief is om ter plekke het gas in te trappen.

