Dit is het verhaal achter de mysterieuze Mercedes met de naam Will.i.AMG

Popster Will.i.am die een unieke auto van het Mercedes-sportwagenlabel AMG ontwerpt en een bijbehorende zesdelige documentaire die deze maand in première gaat op het filmfestival van Cannes. Wat is hier aan de hand? Dit is het verhaal achter de mysterieuze Will.i.AMG.

Om meteen maar met de deur in huis te vallen: deze nieuwe Mercedes kun je straks niet zelf aanschaffen. Het ietwat bizarre model, dat is gebaseerd op de Mercedes AMG GT 4-Door Coupé, komt niet op de markt maar is bedacht door popster Will.i.am. Het is overigens niet bekend of de inmiddels 47-jarige frontman van The Black Eyes Peas – die eigenlijk William Adams heet – er zelf wel mee mag gaan rijden.

En dat terwijl hij toch heel wat moeite heeft gedaan om een unieke auto te laten maken. Daarvoor ging Will.i.am een samenwerking aan met de autoverbouwers van West Coast Customs, die jaren geleden wereldberoemd werden door de MTV-televisiereeks ‘Pimp my ride’. Zij vervingen de vier portieren van de oorspronkelijke Mercedes door twee enorme deuren die andersom scharnieren, terwijl de creatie werd voorzien van een veel vierkantere neus die zo van een G-klasse lijkt te komen. De bekende ster in het logo is op verschillende plekken vervangen voor de afbeelding van een beer.

Volledig scherm De Will.i.AMG was ooit een AMG GT 4-Door Coupé. Met vier deuren dus. Na de verbouwing heeft hij twee enorme portieren die andersom openen. © Mercedes AMG

‘Toonbeeld van wansmaak’

Het resultaat ziet er nogal wonderlijk uit. Mercedes-AMG spreekt zelf van een ‘automobiel meesterwerk dat grenzen verlegt’, maar op sociale media wekt de Will.i.AMG vooral verbaasde reacties en veel discussie op. De één vindt hem ‘walgelijk’, een ander klaagt op Instagram dat de vreemde Mercedes een ‘toonbeeld van wansmaak’ is.

Die reuring is precies waar het de initiatiefnemers van dit project om te doen was. De Will.i.AMG is namelijk vooral gemaakt om aandacht te vragen voor kansarme jongeren in Amerika. De stichting van de muzikant, die zelf ook opgroeide in een getto, zet zich immers in om kinderen uit achterstandswijken betere kansen te geven. ,,Vroeger hoorde ik legendarische artiesten uit de hiphop rappen over een Mercedes-Benz, dus zo’n auto is voor mij een symbool van vooruitgang en succes”, zegt Adams daarover. ,,Dat is voor veel jonge kinderen in een vergelijkbare situatie nog altijd zo.”

Volledig scherm Will.i.am liet ombouwbedrijf West Coast Customs een heel andere neus op de auto zetten, die gelijkenissen vertoont met die van de G-klasse terreinwagen. © Mercedes AMG

‘Ontsnappen aan armoede’

Nu wil hij zijn samenwerking met het automerk inzetten om de jeugd betere toegang te geven tot wetenschap, technologie, techniek, kunst en wiskunde. Dat is volgens hem een goed recept om te ontsnappen aan een leven in armoede. ,,Kinderen die veel met die elementen in aanraking komen, worden uitgedaagd om nieuwe technologieën te bedenken en hebben daarmee in de toekomst een betere kans op een goede baan.”

Om geld te verzamelen voor zijn stichting creëerde de artiest onder meer een gelimiteerde lijn met kleding en accessoires, waar de eerder genoemde beer een hoofdrol in speelt. Een deel van de opbrengsten gaat naar zijn eigen goede doel, de i.am/Angel Foundation.

De Will.i.AMG is dit weekend te zien tijdens de Formule 1-race van Miami. Hij komt niet in actie op het circuit, maar bezoekers kunnen zich wel vergapen aan het bizarre model. Daarna verdwijnt hij zeer waarschijnlijk in een museum. Over het uitgebreide bedenk- en ombouwproces is ook nog een zesdelige documentairereeks gemaakt. Deze gaat later dit jaar in première tijdens het Filmfestival van Cannes. Waar de afleveringen daarna te zien zijn, is nog niet bekend.

Volledig scherm De bijzondere creatie van Will.i.am en Mercedes-Benz gaat niet in productie. © Mercedes AMG

