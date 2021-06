Dit is waarom Henk op stel en sprong een speciale Red Bull-caravan maakte

Wat is de lol van zo’n speciale caravan?

,,Twee jaar terug logeerden we in een accommodatie tegenover de Max Verstappen-camping. Frank kwam toen op het idee om ons eigen onderkomen mee te nemen in de vorm van een Red Bull-caravan. Toen een paar weken terug bekend werd dat er geen coronarestricties meer zouden gelden voor de Grand Prix in Oostenrijk hebben we die op stel en sprong afgemaakt.’’