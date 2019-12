Dit kost het onderhoud van een Bugatti Veyron

In Zuid-Hol­land betaal je de hoofdprijs voor je autoverze­ke­ring

3 december Woon je in Zuid-Holland en heb je een auto? Dan betaal je gemiddeld meer premie voor je autoverzekering dan in andere provincies. Ben je ook nog jong, dan betaal je helemaal de hoofdprijs. Dat blijkt uit onderzoek van Independer, dat een miljoen vergelijkingen van autoverzekeringen heeft geanalyseerd en per provincie heeft uitgezocht wat je kwijt bent.