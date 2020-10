Dit merk onthult over tien dagen ‘de goedkoopste elektrische auto van Europa’

Gerrie bestuurde 30 jaar zijn tankwagen, met één arm en twee vingers, tot het CBR zijn rijbewijs ongeldig verklaarde

26 september Gerrie Pol (64) uit Noordscheschut is al ruim dertig jaar een begrip in de agrarische wereld. Met slechts één arm, waaraan ook maar twee vingers zitten, stuurt hij zijn tankwagen vol melk door heel Nederland. Tot het CBR afgelopen juli uit het niets zijn rijbewijs ongeldig verklaarde. „Zonder dat ze mij gezien of gesproken hebben, nemen ze me alles af”, jammert Pol.