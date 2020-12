Dit nieuwe automerk wordt binnenkort gemaakt in voormalige Smart-fabriek

De nieuwe Land Rover is een groot succes volgens Land Rover zelf. Toch worden binnenkort duizenden ‘oude’ Land Rovers onder de naam Grenadier gebouwd in de voormalige Smart-fabriek van Daimler in het Franse Hambach.

Officieel gaat het om een compleet nieuwe auto, maar de gelijkenissen zijn opvallend groot: de Grenadier is een auto voor mensen die geen afscheid kunnen nemen van de oude Land Rover. Het merk is opgericht door miljardair Jim Ratcliffe, die tevens topman is van het Britse petrochemische bedrijf Ineos.

In eerste instantie wilde de autoliefhebber de productie van de Land Rover Defender doorstarten, maar gesprekken met Jaguar Land Rover liepen op niets uit. Hij besloot daarom een geheel nieuwe Defender te gaan maken. Het wordt een auto die is bedoeld voor jagers, boeren en avonturiers met eenvoudige techniek die onverwoestbaar is en gemakkelijk te repareren.

De naam ‘Grenadier’ is gekozen na een stemming op internet en refereert aan een pub waar het idee voor de auto werd geboren. De benzine- en dieselmotoren zijn afkomstig van BMW. Over twee jaar moeten de eerste exemplaren van de band rollen voor prijzen die beginnen bij 35.000 pond (39.500 euro).

In productie

De Grenadier zal eind volgend jaar in productie gaan in Hambach (nabij de grens met Duitsland) en als onderdeel van de deal zal Ineos ook doorgaan met het maken van het slimme EQ fortwo-voertuig en enkele Mercedes-Benz-componenten, wat zal leiden tot in totaal rond de 1300 banen in Frankrijk. Aanvankelijk zou de Grenadier worden gebouwd in Wales.

