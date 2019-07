Dit tweedehandsje moet 20 miljoen dollar opbrengen

Volvo roept 37.000 auto's terug in Nederland wegens brandge­vaar

20 juli Zweedse autobouwer Volvo roept over de hele wereld ruim een half miljoen auto's terug naar de garage. In Nederland worden 37.000 wagens teruggehaald, bevestigt Volvo Nederland. Een kunststof motoronderdeel kan smelten, wat in het ergste geval kan leiden tot brand in de motor.