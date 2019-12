‘Dit verdiende Max Verstappen in 2019'

Dat meldt Sportnieuws.nl, verwijzend naar onbekende bronnen van Quote en de Daily Mirror. Volgens de Britse krant verdiende Verstappen alleen al aan salaris bij Red Bull Racing 11,5 miljoen euro. Dat bedrag is exclusief bonussen. Ieder wedstrijdpunt levert hem nog eens 50.000 dollar op, schreef Quote eerder. Per gewonnen race ontvangt hij naar verluidt een extra bonus van 250.000 dollar.



Wanneer de geschatte bedragen kloppen, verdiende Verstappen dit seizoen meer met zijn bonussen dan aan salaris. Hij eindigde namelijk met een totaal van 278 punten op de derde plek in het WK. Dat betekent dus 13.900.000 dollar aan bonussen. Verstappen won dit jaar in Oostenrijk, Duitsland en Brazilië, wat neerkomt op 750.000 dollar.



In totaal komt hij dan uit op 14.650.000 dollar, omgerekend bijna 13.250.000 euro, schrijft Sportnieuws. Wanneer daarbij zijn vaste salaris wordt opgeteld, komt het totaalbedrag uit op 24.750.000 euro. Dat is nog exclusief zijn persoonlijke sponsordeals, zoals die met bedrijven als Carnext, Jumbo, Tag Heuer en Exact. Quote schat hem exclusief zijn verdiensten van dit seizoen in op een vermogen van 40 miljoen euro.