Dit wordt dé concurrent van de elektrische Volvo XC40

AutotestDe BMW X1 was vanaf zijn marktintroductie in 2009 meteen een publiekslieveling. Wereldwijd zijn er inmiddels 1,9 miljoen exemplaren van verkocht. Nu treedt de derde generatie aan: groter, beter uitgerust en van meet af aan geëlektrificeerd.

De nieuwe X1 maakt direct een goede indruk. De auto oogt volwassen en goed geproportioneerd. Met zijn rechtopstaande voorkant en bijna vierkante nierengrille, scherp gesneden koplampen en robuust ogende carrosserie met scherp gemodelleerde oppervlakken en randen, heeft de auto veel weg van zijn grotere broers. Én van de Volvo XC40 Recharge, waarmee deze BMW gaat concurreren.

Net zo lang als eerste BMW X3

Wanneer je de auto verwart met zijn grotere broers is dat niet vreemd, want de nieuwe X1 is met zijn lengte van 4.50 meter nu bijna net zo lang als de eerste generatie X3. Niettemin kon de aerodynamica worden aangescherpt tot een cW-waarde van 0,26. Dat is belangrijk, zeker voor de elektrische iX1, waar naast de aerodynamica ook de uitgespaarde kilo’s de grootte van de actieradius bepalen.

Volledig scherm De nieuwe BMW iX1 © BMW

Vanaf de introductie van de nieuwe BMW X1 is er keuze uit twee benzine- en twee dieselmotoren. Standaard zijn ze gekoppeld aan een 7-traps Steptronic automaat met dubbele koppeling. De aandrijfkrachten worden - afhankelijk van het model - via de voorwielen of via BMW's xDrive vierwielaandrijving overgebracht naar het wegdek. Vrijwel direct na de introductie volgen de volledig elektrisch aangedreven BMW iX1 xDrive30, twee Plug-in Hybride modellen en twee modellen met conventionele motoren met 48 volt Mild Hybrid technologie.

0-100 in 5,7 seconden

De elektrische iX1 is aan de buitenkant te herkennen aan de blauwe cirkel rond het merklogo. Dit model heeft een elektromotor op de voor- en achteras, wat resulteert in een elektrische vierwielaandrijving met een totaal vermogen van 313 pk en en een gecombineerd koppel van 494 Nm. Daarmee accelereert de SUV in 5,7 seconden van 0-100 km/u. Door de vlakliggende accu in de bodem en het daaruit voortvloeiende lage zwaartepunt helt de iX1 niet snel over.

Volledig scherm De nieuwe BMW iX1 © BMW

Met de optionele sterkere boordlader kan de iX1 bij de vele openbare laadstations niet alleen stroom laden met 11 kW, maar ook met 22 kW. Daarmee kan je de auto dus van 10 tot 80 percent ‘volladen’ in zo'n 30 minuten. Wat ook prima werkt is het ‘adaptief regeneratief remmen’. Net als in de BMW i4 beslist ook deze SUV hoe hard hij remt, afhankelijk van de verkeerssituatie. De actieradius van 438 kilometer met zijn netto 64,7 kWh-batterij is in deze klasse allerminst een afstand om je voor te schamen, ook al zijn er auto's die het nog beter doen.

Uitstekende chassisafstelling

Rijden met de iX1 gaat precies zoals je je van tevoren voorstelt. Dankzij de uitstekende chassisafstelling maakt het niet uit welke aandrijving er onder de motorkap aan het werk is. De auto is stevig maar niet oncomfortabel geveerd, is wendbaar en heeft een nauwkeurige besturing. De X1 blijft te allen tijde op koers, maar slokt ook ruimhartig korte oneffenheden in het wegdek op. In alle modellen profiteert de rijdynamiek van de lichtgewicht constructie en verbeterde stijfheid. De auto is prettig in gebruik, niet alleen in de stad, maar ook voor langere reizen.

De stoelen zitten zeer comfortabel, zowel voor als achter. De achterbank kan bij de modellen met verbrandingsmotor worden verschoven over een afstand van 13 centimeter. Met de bank helemaal naar voren geschoven blijft er weinig ruimte over om te zitten, maar met een bagageruimte van 540 liter standaard en 1600 liter met neergeklapte rugleuning is de kofferbak royaal bemeten. De elektrische en plug-in hybride modellen hebben een bagageruimte van 490 tot 1495 liter.

Volledig scherm De nieuwe BMW iX1 © BMW

Modern dashboard

Het dashboard kennen we van de nieuwe 2-serie Tourer. Het is opgeruimd, bevat amper knoppen en het gebogen paneel met twee beeldschermen oogt modern. Het digitale instrumentarium is 10,25 inch groot, het centrale touchscreen meet 10,7 inch. De ronde iDrive-draaiknop is helaas nergens te vinden en ook de bediening van allerlei andere zaken verdween achter de touchscreen. Dit doet echter weinig af aan de eenvoudige en intuïtieve bediening en ook de haarscherpe graphics verdienen een pluim.

Op de zwevende armleuning vinden we onder meer de startknop, de iDrive-controller en de draai-drukknop voor het volume, maar ook de keuzeschakelaar voor de standaard zeventraps transmissie met dubbele koppeling. Tegen een verticale achterwand kun je je smartphone staand draadloos opladen, zodat deze in het gezichtsveld van de bestuurder blijft.

Volledig scherm De nieuwe BMW iX1 © BMW

Niet goedkoop

De nieuwe BMW X1 wordt geproduceerd in de fabriek van BMW Group in het Duitse Regensburg, waar voor het eerst modellen met verbrandingsmotoren, plug-in hybride en volledig elektrische aandrijving van dezelfde productielijn rollen. De prijslijst van de ‘gewone’ X1 begint bij € €51.624 voor de X1 sDrive18i, dat is de benzineversie met een 136 pk sterke 1.5 driecilinder. De prijslijst van de elektrische iX1 begint bij € €57.274. Andere elektrische versies hebben de Duitsers nog niet officieel aangekondigd, maar het is zeker dat er ook een goedkopere en zuiniger elektrische variant met één krachtbron zal volgen.

