Dit wordt de kleine SUV van Mini: Aceman

Bijzonder aan het conceptmodel is dat Mini definitief afscheid neemt van chroom. Verder valt het grote, ronde beeldscherm, centraal boven het dashboard, op. Dat is uniek en een duidelijkr verwijzing naar de klassieke Mini waarin de analoge snelheidsmeter was ondergebracht. Ook is te zien hoe het interieur van de toekomstige Mini's verder evolueert. Het wordt veel kleurrijker en er zullen nieuwe materialen worden toegepast met in het patroon vaak veel meer oog voor detail, zoals opvallende stiksels. Mini-kopers zullen hun auto de komende jaren meer dan ooit naar persoonlijke smaak kunnen inrichten. Niet alleen met de hardware, maar zeker ook digitaal.