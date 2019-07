Dit zijn de achttien beste elektrische en hybride caravantrekkers

Volgens de ANWB is de elektrische auto in principe is een prima trekker, net zoals een elektrische trein. Maar omdat autofabrikanten in de aanloopfase niet geconfronteerd willen worden met lastige garantieclaims of negatieve publiciteit, zijn ze voorzichtig met het vrijgeven van enorme trekgewichten. ,,Dat beeld zagen we ook bij de komst van de (plug-in) hybride auto’s, die nu soms forse aanhangwagens mogen trekken’’, aldus ANWB-woordvoerder Harm Zeven. De verschillen zijn dus groot. De Toyota Prius Hybrid kan bijvoorbeeld alleen een geremde of ongeremde aanhangwagen met een gewicht tot 725 kg trekken, terwijl de grotere, zwaardere Lexus RX450h een maximale treklimiet van 2000 kg heeft.

Een ander probleem is de vaak toch al niet zo grote actieradius, die aanmerkelijk kleiner zal worden, waardoor grote afstanden overbruggen een uitdaging wordt. Volgens de ANWB is de elektrische auto en met name de accutechniek echter nog volop in ontwikkeling en de verwachting is dat de elektrische auto van de toekomst voldoende actieradius zal hebben om een geschikte caravantrekker te worden. En dan is er nog het probleem van de trekhaak zelf. In een aantal elektrische en hybride auto's kan niet eens een trekhaak gemonteerd worden omdat de accupakketten in de weg zitten.