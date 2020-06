Dit zijn de beste elektrische ‘toer/trekking’-fietsen

Het is een topsegment in e-bikeland, geschikt voor vakantie of langere ritten. De elektrische ‘toer/trekking’-fietsen zijn dan ook niet echt in trek bij budgetfietsers of bij wie denkt aan een krat of mandje voorop.

Dit verhaal is onderdeel van onze fietsspecial. Alle artikelen vind je hier. ‘Je hebt luxe paarden en werkpaarden’, luidt het gezegde, maar dit zijn mooie, sexy, goed geëquipeerde raspaarden die óók hard werken. En elk jaar worden ze gelikter en nog beter uitgerust.



Vandaar dat Jan Pieter Stam (60) uit Bilthoven al een tijd op zoek is naar zo’n e-bike, al denkt hij voor zichzelf in de eerste plaats aan woon-werkverkeer. Vanuit woonplaats Bilthoven rijdt hij als storingscoördinator bij Strukton vaak naar Zeist, Maarn of Amersfoort - in het algemeen met de auto of de brommer. ,,Daar wil ik vanaf, m’n hoofd raakt niet leeg als ik in de auto zit. Het zijn flinke afstanden, vaak door de bossen, en ik verlang naar de beweging. Zo’n degelijke toerfiets is dan ideaal. Je komt fit thuis.’’

Mondkapje

De fiets fiscaal interessanter sinds 1 januari? Valt tegen, vindt Stam. ,,Je raakt je reisvergoeding kwijt, het is gunstiger om die fiets dan maar zelf te kopen. Dat is dus wat ik doe.’’ Zijn oog is gevallen op de Cube Kathmandu, latere winnaar in de categorie. ,,Hij schakelt enorm fijn en ik zocht er een met de motor en de accu in het midden. Je hebt dan een betere balans. Het ziet er ook beter uit, zo’n accu achterop is toch geen gezicht?’’

Hij wijst in het rond naar de blinkende testbikes. ,,Er gaan veel fietsen verkocht worden de komende maanden. Je hoeft geen mondkapje op hè.’’

Toer/trekking, elektrisch ➜ €2000 - €4000

Applaus voor een alleskunner

Een forse voorsprong voor de Cube op een veld met louter zevens, ook ruime voldoendes natuurlijk. Twaalf testers applaudisseren in meerderheid voor deze allround toer/trekking-fiets. De accu is weggewerkt, dat spreekt aan. Sportief, robuust, comfortabel, mooi afgewerkt. Goede balans in het frame, dat ook ‘stijf’ is, wat betekent dat als je kracht zet dat meteen voelbaar is. Wat gebruikers ook aanspreekt: trapt goed als de ondersteuning is uitgeschakeld. Je kunt deze gebruiken voor toeren, woon-werk. Wel aan de prijs.

Volledig scherm Cube © Fietstest.nl

‘Een echte kilometer- vreter’

Net geen vierde sterretje voor prijs/kwaliteit, wel in dat opzicht beste van het stel. Iemand ziet het wel zitten: ,,Dit is een echte kilometervreter voor de lange en verre fietsvakanties. Wel pittig qua prijs.’’ Ook anderen zien zichzelf met deze trekkingfiets op vakantie gaan of langere afstanden afleggen. ,,De zit is heel sportief naar voren, daar moet je van houden.’’ De fiets voelt soepel en ‘rijdt fijn’. Dat er geen vering is vinden enkelen wel een gemis, en ja, gebruikers zijn verwend: kan die accu niet weggewerkt?

Volledig scherm Koga © Fietstest.nl

De geometrie is heel sportief, zegt een gebruiker. Dat klinkt natuurlijk goed.

Volledig scherm GIANT EXPLORE E+ 1 PRO © Fietstest

Stella-look and feel. Beetje standaard, mét comfort en geruisloos.

Volledig scherm STELLA LIVORNO PREMIUM MDB © Fietstest

Relatief goedkoop in het genre, ‘allemansvriend’. O.a. lage instap, fijne ondersteuning.

Volledig scherm KEOLA DELFT © Fietstest

Over de ‘elektronische versnelling’ zijn de meningen verdeeld. Prima fietshouding!

Volledig scherm MULTICYCLE LEGACY EMB © Fietstest

Traploze schakeling voelt meestal goed, motor geluid is minder populair.

Volledig scherm FORZA Stelvio © Fietstest

Gejuich naast kritiek, design is in orde. Prettige zit, relatief stil.