Dit zijn de meest en minst vervuilende auto's van Europa

Welke auto’s brengen het milieu het minste schade toe? Elektrische modellen? Waterstof? Een ding is zeker: in een onderzoek van de ADAC raken auto’s met benzine- en dieselmotoren steeds verder achterop.

Auto's met alternatieve aandrijving zijn de grote winnaars in de nieuwste milieuclassificatie van de Duitse ANWB-zusterorganisatie ADAC. In de huidige Ecotest-lijst hebben hybride voertuigen en puur elektrische auto’s, maar ook op aardgas rijdende voertuigen een goede score behaald. Benzine- en dieselvoertuigen spelen nauwelijks een rol van betekenis.

De ADAC meet sinds 2003 verbruik en uitlaatemissies in de Ecotest. Vorig jaar testte de Automobielclub 109 modellen. De lijst bevat nu in totaal 276 auto's. Voor het eerst werden ook voertuigen getest die al voldoen aan de alom geprezen Euro 6d-emissienorm die vanaf september 2019 voor alle auto’s geldt. Deze voertuigen moeten voldoen aan de grenswaarden, niet alleen in het laboratorium, maar ook in het echte verkeer op de weg.

De slechtste auto was de SsangYong Rexton 2.2 Diesel 4WD Automatic met nul punten. De Zuid-Koreaan haalde - onder de zware testomstandigheden van de ADAC - een CO2-uitstoot van 300 gram per kilometer, wat overeenkomt met een verbruik van 9,5 liter per 100 kilometer. Bovendien heeft het voertuig geen SCR-katalysator, wat de NOx-emissies erg hoog maakt. Ook nul punten krijgen de Kia Sorento 2.2 CRDi AWD automaat met 255 gram CO2 per kilometer en zonder effectieve emissiecontrole.

In de Ecotest meet de ADAC de CO2-emissies en de verontreinigende stoffen koolmonoxide (CO), stikstofoxide (NOX) en koolwaterstof (HC), zowel op de testbank als op de weg - in ‘praktische cycli die veel verder gaan dan de wettelijke vereisten’. De autoclub berekent ook de emissies die worden uitgestoten tijdens de productie van brandstof.

De ADAC heeft geen rekening gehouden met de energie die nodig is om de voertuigen te produceren. Dientengevolge hebben elektrische auto’s de neiging beter te presteren, omdat de batterijproductie energie-intensief is. Aan de andere kant berekent de ADAC een vrij hoge CO2-uitstoot van 579 gram per kilowattuur voor de productie van stroom voor elektrische auto’s. Deze is gebaseerd op de zogeheten Duitse vermogensmix. Die waarde daalt - en zal waarschijnlijk blijven dalen gedurende de levensduur van de elektrische auto’s, vooral omdat er steeds minder energie wordt opgewekt met steenkool.

Ecotest, de score

De score wordt berekend op basis van de uitgestoten verontreinigende stoffen (maximaal 50 punten) en de CO2-uitstoot (maximale score 60). Er kunnen maximaal 110 punten worden behaald. Hieronder de top 20:

20: VW Caddy 1.4 TGI Blue Motion - 86 punten. Deze caddy op aardgas haalt nog net de top 20 dankzij zijn CO2-balans: 141 gram per kilometer.

19: Tesla Model X 100 D -87 punten. Het verbruik is 24,0 kWh per 100 kilometer. Volgens de Duitse elektriciteitsmix (579 gram CO2 per kilowattuur) komt dit overeen met 139 gram CO2 per kilometer. Dat betekent 37 van de 60 punten. Omdat de auto geen vervuilende stoffen afgeeft, krijgt deze hier de volledige 50 punten.

19: Gelijk geëindigd met de Model X is de Opel Astra op aardgas, die 124 gram CO2 per kilometer uitstoot. Het gemiddelde verbruik gemeten door de ADAC is 4,2 kilogram aardgas per 100 kilometer. Wat de verontreinigende stoffen betreft, overtuigt aardgas eveneens.

16: Twee auto’s staan op de 16e plaats, eerst de Hyundai Nexo met 88 punten, die rijdt met een brandstofcel en wordt gevoed met waterstof. Als gevolg hiervan geeft de Nexo alleen water af. De ADAC Ecotest beoordeelt niet alleen de lokale emissies, maar ook de CO2-emissies die het gevolg zijn van de brandstofproductieketen. Waterstof wordt momenteel hoofdzakelijk geproduceerd uit aardgas, olie en steenkool. Dit resulteert in een CO2-waarde van 137 g km voor een gemeten waterstofverbruik van 1,2 kg/100 km. Stikstofoxiden en andere verontreinigende stoffen worden niet door de Nexo uitgestoten.

16 (88 punten): Audi A4 Avant g-tron sport S tronic. Ook op de 16e plaats staat de aardgas aangedreven A4 g-tron. De CO2-emissies berekend in de ADAC Ecotest zijn 135 g/km en het resulterende testverbruik is 4,6 kilogram aardgas per 100 kilometer.

15 (89 punten): Toyota Yaris 1.5 Hybrid. De Toyota komt met zijn aandrijfconcept op een CO2-uitstoot van 132 gram CO2 per kilometer. Dit komt overeen met een gemiddeld verbruik van 4,8 liter benzine per 100 km. Zowel op de testbank als op de weg is de meting van de uitstoot van verontreinigende stoffen laag.

14: Opnieuw twee gelijke modellen - allereerst de Nissan Leaf van de laatste generatie. Het gemiddelde energieverbruik van de elektrische auto in de ADAC Ecotest is 22,1 kilowattuur per 100 kilometer. Volgens de gemiddelde stroomopwekkingsmix in Duitsland komt dit overeen met een CO2-uitstoot van 128 g/km. Verontreinigende stoffen komen niet vrij.

13 (91 punten): Fiat Panda 0.9 8V Twinair Natural Power. Het brandstofverbruik van de Fiat Panda op aardgas in de ADAC Ecotest is 4,3 kilogram per 100 kilometer. Dit komt overeen met een CO2-uitstoot van 125 gram per kilometer. Volgens ADAC is geen van de gemeten vervuilende stoffen ongewoon hoog.

11 (93 punten): Toyota Prius 1.8 Hybrid Executive. In de ADAC Ecotest behaalt de Prius Hybrid een CO2-balans van 114 gram per kilometer. Dit betekent een gemiddeld verbruik van 4,1 liter benzine per 100 kilometer.

11 (93 punten): Toyota Mirai. Rekening houdend met de CO2-emissies die optreden bij de productie van waterstof, komt de Mirai op een waterstofverbruik van één kilogram per 100 kilometer: oftewel een CO2-waarde van 121 gram per kilometer. De Mirai stoot echter geen verontreinigende stoffen uit, wat hem de volledige 50 punten in deze categorie oplevert.

Nr. 9 (94 punten): Nissan Leaf Acenta (30 kWh). Op de negende plaats staat de Nissan Leaf van de oude generatie in de versie met een batterij met 30 kilowattuur. Hoewel de auto alleen beschikbaar is voor de tweedehands markt, staat deze nog steeds in de top tien met een CO2-waarde van 118 gram per kilometer en geen schadelijke stoffen.

9 Renault Zoe Intens (41 kWh) 94 punten. Het gemiddelde energieverbruik van de Renault Zoe is 20,3 kilowattuur per 100 kilometer. Dit resulteert in een CO2-balans van 118 gram per kilometer. Op basis van het gemiddelde verbruik van de Ecotest haalt de Zoe een bereik van meer dan 240 kilometer.

8 (95 punten) Opel Ampera E. In de test heeft de ADAC voor de elektrische Opel een gemiddeld stroomverbruik berekend van 19,7 kilowattuur per 100 kilometer. In de CO2-balans leidt dit tot een waarde van 114 gram per kilometer.

7 Hyundai Kona Electric (64kWh) 96 punten. In de elektrische cyclus van de Ecotest haalt de Koreaan een gemiddeld stroomverbruik van 19,5 kilowattuur per 100 kilometer. Dat komt overeen met 113 gram CO2 per kilometer. Lokaal rijdt de E-auto emissievrij.

5. Smart fortwo coupé EQ, 110 punten. De elektrische smart verbruikt gemiddeld 18,3 kilowattuur elektriciteit per 100 kilometer, wat overeenkomt met 106 gram CO2 per kilometer. Dankzij de elektrische aandrijving stoot de elektrische Smart lokaal geen verontreinigende stoffen uit.

5. BMW i3s (94 Ah) 110 punten. Ook op de vijfde plaats staat BMW’s elektrische model i3. Het verbruik bedraagt 18,4 kilowattuur per 100 kilometer. Dat leidt tot een CO2-balans van 106 gram per kilometer.

4. VW e-Up (99 punten). In de test meet de ADAC een gemiddeld stroomverbruik van 17,7 kilowattuur per 100 kilometer voor de VW e-Up. Dit resulteert in een CO2-uitstoot van 102 gram, wat in de Ecotest 49 van de 60 mogelijke punten betekent. Daarnaast zijn er op het gebied van verontreinigende stoffen 50 punten behaald.

2. (100 punten): BMW i3. De oudere generatie van de BMW i3 stoot lokaal geen CO2-emissies uit en verbruikt 17,4 kilowattuur per 100 kilometer, wat leidt tot en een CO2-balans van 101 gram per 100 kilometer.

2. VW e-Golf (100 punten). Eveneens op de tweede plaats staat de elektrische variant van de VW Golf. Uit de consumptie van 17,3 kilowattuur per 100 kilometer wordt een CO2-uitstoot van 100 gram per kilometer berekend. Verontreinigende stoffen stoot de elektrische Golf niet uit en daarmee komt de score op 100.