Dit zijn de populairste kleuren voor auto's

Maar liefst 38 procent van de wereldwijd dit jaar geproduceerde auto’s is wit, waarmee het met afstand de meest populaire lakkleur is. Zwart volgt op enige afstand met 19 procent. Ten opzichte van 2019 zijn deze percentages gelijk. Grijs liep dit jaar echter iets in op zwart: het aandeel van de kleur nam toe van 13 procent naar 15 procent. Volgens Axalta komt dat met name omdat zilvergrijs uit de gratie raakt. In alle regio’s noteerde deze kleur namelijk een daling. De verffabrikant stelt dat dat zo is omdat het publiek grijs als een ‘modernere en luxere’ kleur ziet dan zilvergrijs. Ook de populariteit van rood nam af, met 5 procent is dat aandeel een procentje minder dan vorig jaar.

Europa

In Europa zijn de kaarten echter anders geschud dan wereldwijd gezien. Hier is grijs namelijk voor de eerste keer de meest populaire kleur dankzij een toename van 2 procent. Wit nam juist met datzelfde percentage af in populariteit, met name bij de compacte auto’s en SUV’s. In feite delen beide kleuren de eerste plaats, want zowel zwart als wit nemen hier 25 procent van de totale productie voor hun rekening. Ook opvallend: vergeleken met de rest van de wereld is met name blauw in Europa een stuk populairder. Hier zijn 10 procent van alle nieuwe auto’s het afgelopen jaar blauw gespoten, terwijl dat aandeel wereldwijd op 7 procent ligt.