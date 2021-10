Dit zijn de tien actiefste flitspalen van Nederland

Gouda

De meeste boetes van Nederland werden uitgedeeld in Gouda. Een nieuwe flitspaal bij de Goudse Poort richting de A12 flitste maar liefst 17.265 keer. De camera werd halverwege juli in werking gesteld. Dit punt in Gouda is berucht omdat automobilisten die van de rijksweg komen te laat de snelheid in acht nemen die hoort bij de bebouwde kom: 50 kilometer per uur.