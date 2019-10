Dit zijn de tien grootste kilometervreters van de autowereld

Als je op zoek bent naar een auto die lang meegaat, is er volgens recente cijfers geen beter model dan de Skoda Octavia. De bescheiden ogende Tsjechische gezinsauto is officieel het meestvoorkomende model in Engeland dat meer dan 250.000 mijl (402.000 kilometer) heeft afgelegd.



Volgens het Driver and Vehicle Standards Agency (DVSA), onderdeel van het Britse ministerie van Transport, zijn er 1950 Skoda Octavia’s momenteel in gebruik op Britse wegen met deze kilometerstand. De Skoda Octavia is sinds 1998 op de markt. De auto blijft de Volkswagen Passat net voor. Dat is niet geheel toevallig, aangezien de Skoda en Volkswagen veel gemeenschappelijke onderdelen hebben.