Dit zijn de tien sterkste tractoren ter wereld

Een tractor was vroeger vaak een eencilinder hulpmiddel voor keuterboeren ter vervanging van het paard. Maar met het ontstaan van megaboerderijen groeide ook de omvang en het vermogen. Dit zijn de tien sterkste akkergiganten ter wereld.

Volledig scherm Case IH Steiger Quadtrac 540 CVX © CNH Industrial Österreich

10. Op de tiende plek vinden we de Case IH Steiger Quadtrac 540. Deze tractor is 613 pk sterk en beweegt zich voort via gigantische rupsbanden.

Volledig scherm John Deere © John Deere

9. Met een vermogen van 628 pk is de 9570RT eindigt de Amerikaanse fabrikant John Deere op positie 9. Ter vergelijking: een Formule 1-auto heeft ongeveer 1.000 pk.

Volledig scherm John Deere 9570RT © Deere & Company

8. De New Holland T9.645 kan moeiteloos gigantische aanhangers over de akker trekken. De motor is 638 pk sterk, waarmee deze tractor op plek acht belandt.

Volledig scherm Fendt 1100 MT © AGCO / Fendt

7. De 1100 MT uit het Duitse Beieren is 646 pk sterk. De 19 ton wegende ‘lichtgewicht’ werd door de firma Fendt gemaakt. Deze firma is sinds 1997 eigendom van de Amerikaanse firma AGCO uit de VS.

Volledig scherm New Holland T9.670 © New Holland

6. Op plaats zes vinden we de New Holland T9.670 uit de Verenigde Staten met 648 pk.

Volledig scherm Versatile 610DT © Versatile

5. Nog een tractor van over de oceaan: de Versatile 610DT uit Canada is 650 pk sterk. Wie een hekel heeft aan banden oppompen, kan de trekker ook bestellen met rupsbanden.

Volledig scherm John Deere 9620RX © John Deere

4. De John Deere 9620RX is 670 pk sterk, maar weegt 'slechts’ 25.000 kilo en eindigt daardoor op plek vier.

Volledig scherm Case IH Steiger Quadtrac 600 © CNH Industrial Österreich

3. Net zo sterk, maar iets minder zwaar is de Case IH Steiger Quadtrac 600 met een gewicht van 22.000 kilo. In de tank is plaats voor 1.880 liter diesel.

Volledig scherm New Holland T9.700 © New Holland

2. Op de tweede plek eindigt de 682 pk sterke New Holland T9.700. De motor van dit monster is maar liefst 682 pk sterk. New Holland heeft het monster voorzien van vier rupsbanden, maar de T9.700 is ook leverbaar met reusachtige tractorbanden.

Volledig scherm Case IH Steiger Quadtrack 620 © CNH Industrial Österreich