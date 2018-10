Dit zijn de vijf veiligste auto's voor je kind

In kaart Rij-exa­mens in Rotterdam: laagste slagings­per­cen­ta­ge van Nederland

26 oktober Van alle afgenomen rij-examens in 2017 is iets meer dan de helft (50,4 procent) geslaagd. Een jaar daarvoor was dat 50 procent. Rotterdam is de gemeente waar het slagingspercentage het laagst ligt. Dat blijkt uit cijfers van het CBR.