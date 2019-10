Dog Mode en puppyparaplu’s: 7 slimme hondenhulpjes voor in de auto

Voordat we aan onze opsomming beginnen: het valt op dat de meeste autofabrikanten vooral rekening houden met (het vervoeren van) honden. Er bestaan vrijwel geen aparte opties voor het meenemen van een cavia in je Kia of het transporteren van katachtigen in een Jaguar. Voor chihuahua’s, boxers en alle andere hondenrassen is dat wel anders. Van Land Rover tot Skoda en van Ford tot Tesla: deze automerken bedenken – soms op verrassend originele manieren – handige oplossingen voor viervoeters en hun baasjes.

Volledig scherm Het hondenbadje achterin de Ford Puma © Ford

Ford Puma: badje in de achterbak

Ford brengt binnenkort een nieuwe generatie van de Puma op de markt. Voorheen prijkte die naam op een kleine sportieve coupé, vanaf eind dit jaar gaat de Puma als een compacte semi-terreinwagen door het leven. Met die auto richt Ford zich op mensen die er graag op uittrekken. Opvallend is de bagageruimte: niet alleen slikt de Puma bovengemiddeld veel liters bagage voor een auto van dit formaat, in de vloer zit een waterdichte ruimte verstopt die als wasbak kan dienen. Na het uitlaten kan Bello of Fifi dus snel worden schoongespoeld, waarna het vieze water uit de auto kan wegstromen via een opening in de vloer. Slim meegedacht, Ford!

Tesla: Dog Mode

Tesla scoort punten met een voorziening die verder gaat dan ‘leuk voor de hond’. Met Dog Mode beschikken de elektrische modellen van het merk namelijk over een functie die het leven van een hond kan redden bij heet weer. Normaal gesproken is het levensgevaarlijk om een dier achter te laten in een hete auto (binnen een paar minuten wordt het bloed al stroperig en kan een hond overlijden) maar een Tesla kan het interieur koel houden terwijl de eigenaar weg is. Daarvoor moet het baasje de airconditioning wel in een speciale stand zetten én dient er voldoende stroom in het accupakket te zitten, maar dankzij Dog Mode kunnen de dieren veilig in de auto blijven zitten. Ook slim: een speciale melding op het dashboard laat bezorgde voorbijgangers zien dat de honden geen gevaar lopen. Dat scheelt toch weer een ingeslagen ruit…

Volledig scherm Tesla houdt honden in leven dankzij Dog Mode © Tesla

Skoda: ‘puppyparaplu’ in de Superb

Dat een luxe Rolls-Royce wordt geleverd met paraplu’s in de portieren is algemeen bekend. Maar ook Skoda biedt deze comfortabele voorziening aan in verschillende modellen, waaronder de Suberb en de Scala. Dat is prettig voor menselijke passagiers die droog willen blijven na het uitstappen, maar het Tsjechische merk heeft ook versies van de paraplu’s bedacht die geschikt zijn voor honden. Haal hem uit het portier, bevestig de paraplu aan de lijn van de hond en je gekoesterde puppy houdt een keurig droge vacht.

Volledig scherm Skoda levert een speciale 'puppyparaplu' © Skoda

Volvo, Audi en andere merken: hondenharnas

Onder meer Volvo, Audi en Mercedes-Benz leveren speciale tuigjes waarmee honden veilig op de achterbank kunnen zitten. Zo’n hondenharnas maak je vast aan de geijkte veiligheidsgordel en dat zorgt ervoor dat je viervoeter niet door de cabine schiet bij een onverhoopte noodstop. Goed om te weten: in Nederland is het niet verplicht om je hond vast te zetten tijdens het rijden, maar in landen als Duitsland en België kun je wel een boete krijgen als je harige vriend of vriendin los in de auto zit.

Volledig scherm Onder meer Volvo levert tuigjes voor op de achterbank © Volvo

Land Rover: speciale Pet Packs

Als er één automerk is dat het vervoeren van honden heel serieus neemt, dan is het wel Land Rover. De Britse terreinautomaker heeft zelfs speciale ‘Pet Packs’ ontwikkeld om de dieren veiliger en comfortabeler te vervoeren. Onder meer een loopplank, speciale benches en op maat gemaakte hondenrekken zijn beschikbaar, maar je kunt er ook voor kiezen om de achterbak te laten bekleden met een luxe materiaal dat eenvoudig schoon te maken is. Ook een draagbare douche en een lekvrije drinkbak behoren tot de mogelijkheden.

Volledig scherm Land Rover pakt uit met verschillende 'Pet Packs' © Land Rover

Nissan: webcammen met je hond

Naast handige hondenhulpjes die je daadwerkelijk bij de dealer kunt kopen, bedenken autofabrikanten vaak ook voorzieningen die iets verder van de realiteit staan. Die zien we dan vaak terug in speciale studiemodellen, waarmee een merk laat zien wat de mogelijkheden zijn. Neem de Nissan X-Trail 4Dogs, die het Japanse merk enige tijd geleden presenteerde. De aangepaste familieauto kreeg onder andere een met leer beklede achterbak, extra opbergvakken voor hondenspeeltjes, een hondendouche en een föhn om de vacht weer droog te maken.

Volledig scherm Nissan X-Trail 4Dogs Concept © Nissan

Verder beschikt de X-Trail over een camera waarmee je vanaf de bestuurdersstoel kan praten met je hond, die zijn baasje vervolgens vanuit de achterbak kan zien op een beeldscherm. Hoewel Nissen diverse accessoires voor honden levert, is dat laatste systeem nooit op de markt gekomen.

Volledig scherm Nissan X-Trail 4Dogs Concept © Nissan

Honda voor de hond

Dat het altijd vreemder kan, bewijst Honda met deze bijzondere concept car. De WOW Concept (wat staat voor Wonderfully Open-hearted Wagon, ofwel ‘Heerlijk Verwelkomende Familieauto’) stamt al uit 2005 en werd speciaal bedacht om honden optimaal te vervoeren. Zo bedachten de Japanners onder meer een handschoenenkastje waar een hondenmand in past (compleet met een uitschuifbare ventilatieslurf voor de hond), achterstoelen die zich laten ombouwen tot hondenmand én een speciaal opbergvak voor een waterfles en hondenspeeltjes. In de achterbumper zit een trapje verstopt om het instappen makkelijker te maken, terwijl het dak een verhoging heeft zodat je eenvoudiger in de auto kunt lopen. Ook ditmaal bleef het bij dromen: uiteindelijk is niets van deze Japanse creativiteit terechtgekomen in productierijpe Honda-modellen.

Volledig scherm De Honda WOW Concept © Honda

