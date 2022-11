Doodeng: spookrijder duikt plotseling op uit de mist

46 jaar na DAF weer Nederlands autosucces: Lightyear start productie eerste zonneauto

Automaker Lightyear is begonnen met de productie van zijn eerste zonneauto. Bijna vijftig jaar na het verdwijnen van DAF is Nederland hiermee officieel een nieuw automerk rijker. De 250.000 euro kostende Lightyear 0 loopt echter niet in thuisstad Helmond of bij het Limburgse Nedcar van de band, maar wordt gemaakt in Finland. ‘Een betáálbare zonneauto is onze volgende stap.’

30 november