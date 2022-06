Door deze lifehack kan Michiel zijn auto voor de deur opladen: ‘Veel beter dan al die publieke laadpalen’

dure tijd Mariyanne verspilt geen druppel: ‘Ik gooi gewoon een emmertje waswater door mijn wc’

Als de was van Mariyanne Voets draait, laat zij het water niet afvoeren maar komt het via een slang in grote emmers terecht. Een wasbeurt is goed voor 50 liter, die de Haagse vervolgens weer gebruikt om het toilet door te spoelen.

