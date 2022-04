Drama in Essen: auto valt uit 18 meter hoge parkeergarage, twee tieners overleden

Binnenstad­be­wo­ner Jeroen is het na 1462 euro aan parkeerboe­tes zat en start een petitie

Jeroen van Meel (54) krijgt sinds zijn intrek in de Dordtse binnenstad eigenlijk elke drie maanden wel een parkeerboete, ondanks zijn parkeervergunning. Nu is hij - maar volgens hem zijn de andere inwoners dat ook - het spuugzat. Hij heeft een petitie opgezet en wil in gesprek met de gemeente.

9 april