Drone bezorgt in de toekomst pizza's en AED's: ‘Allemaal automatisch, zonder mensen’

Waarom Hemel­vaarts­dag de gevaarlijk­ste dag in het verkeer is in Duitsland en België

In Duitsland en België is Hemelvaartsdag de gevaarlijkste dag in het verkeer, zo blijkt uit ongevallenanalyses. De oorzaak zit 'm in het feit dat er veel wordt gedronken en gefeest, waarna regelmatig de auto wordt gepakt om naar huis te rijden.

26 mei