Drones repareren gaten in het wegdek

Drones gaan in de nabije toekomst gaten in het wegdek repareren. De apparaten zijn nu al in staat om automatisch schade aan de weg te detecteren met behulp van camera's en het probleem op te lossen met een soort 3D-printer.

'Signaleren en volsmeren', dat is vrij vertaald de naam van het project van de Universiteit van Leeds, waarbij gaten in de weg in een vroegtijdig stadium automatisch worden aangepakt door slimme drones. Deze kunnen autonoom functioneren en hoeven dus niet op afstand worden bestuurd.

De aanpak van de drones is fundamenteel anders dan bij conventionele wegenbouw. Tot dusverre komen de bevoegde autoriteiten alleen opdagen wanneer de kuilen een probleem vormen. In de koudere helft van het jaar wordt daarbij vaak koud asfalt gebruikt, dat vaak schadelijke stoffen bevat. Drones kunnen deze zwarte smurrie in de nabije toekomst overbodig maken.

Volledig scherm © Universiteit van Leeds