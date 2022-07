Droogrot en andere gevaren voor je auto tijdens extreme hitte

Autofabrikanten zijn niet gek. Ieder nieuw model dat uitkomt wordt getest in laboratoria en soms zelfs op de heetste plekken ter wereld om te kijken of ze tegen hoge temperaturen kunnen. Daarom smelt de lak van een nieuwe auto niet en laat er ook geen lijm los in je interieur. Het is ook de reden dat nieuwe auto’s zelden een kokende motor krijgen, of een klapband wanneer de temperatuur richting de 40 graden schiet.

Helaas testen autofabrikanten alleen nieuwe auto’s. Want na een paar jaar is het al een heel ander verhaal. Zo kunnen autobanden al na een aantal jaar last krijgen van droogrot door te lange blootstelling aan uv-straling en extreme hitte. Droogrot is een term die vooral in Engelstalige landen wordt gebruikt (dry rot). Het zorgt ervoor dat de oliën in het materiaal sneller zullen opdrogen, waardoor banden droog en broos worden. Zodra er kleine scheurtjes langs de zijwand of op het loopvlak te zien zijn, gaat het helemaal snel bergafwaarts en stijgt het risico op een klapband tijdens het rijden enorm.

Volledig scherm Band met droogrot. © Dreamstime

Droogrot komt meestal voor wanneer banden al een tijdje niet zijn gebruikt. Om slijtage tegen te gaan en het risico van een klapband te verminderen, is het dus verstandig om iedere maand de bandenspanning te controleren. Banden met een te hoge of te lage bandenspanning slijten namelijk eerder. Parkeer je auto ook zoveel mogelijk in de schaduw om direct zonlicht op je banden te voorkomen, of bedek je banden met een hoes of handdoek. Ook het insmeren van de band met speciale bandenbeschermingsproducten helpt.

Kokende motor? Kachel aan

Behalve een klapband is ook het gevaar van een kokende motor groot tijdens een hittegolf. Dat probleem doet zich vooral voor in de file of tijdens het rijden in de bergen en kan op twee verschillende manieren worden opgemerkt: enerzijds doordat het waarschuwingslampje van de koelvloeistof oplicht, anderzijds kan de temperatuurmeter ineens doorslaan naar rechts. Er is dan maar één remedie: zo snel mogelijk je auto op een veilige plek stilzetten en de motor uitschakelen. Doe je dat niet, dan kun je flinke schade aan de automotor toebrengen.

Wanneer je echt door moet - bijvoorbeeld omdat er geen vluchtstrook is of omdat het onveilig is om te stoppen - zet dan de verwarming zo hoog mogelijk en zet de ventilatie helemaal open. Op de parkeerplaats moet je de motorkap openzetten zodat de auto kan afkoelen. Het duurt soms zeer lang voordat een motor is afgekoeld, dus haal er een expert bij om het koelwaterniveau te checken. Wanneer je toch na lange tijd zelf het koelwaterniveau wilt controleren, kijk dan altijd eerst of de slangen naar de radiateur niet onder druk staan en draai de dop met een doek heel voorzichtig los, want anders verbrand je levend.

Volledig scherm Bij een kokende motor moet je de auto zo snel mogelijk veilig aan de kant zetten © Motorama

Wanneer de motor blijft koken, verdient het aanbeveling om een pechhulp te contacteren. Wil je toch zelfstandig door, dan is het belangrijk om rustig te rijden en op tijd te schakelen, zodat de toerentallen laag blijven. De kachel kan het beste aan blijven staan voor extra motorkoeling, ook al wordt het daardoor in de auto zelf nog warmer.

Lakschade door vogelpoep

Een minder riskant maar wel wel zeer vervelend gevaar tijdens een hittegolf is vogelpoep. Vooral bij warm weer ‘vreten’ de zuren die in vogelpoep zitten namelijk in je autolak. De uitwerpselen branden direct in de lak. Ze kunnen doffe plekken en zelfs lakbeschadigingen veroorzaken. Grote temperatuurverschillen vergroten het probleem doordat de lak onder de uitwerpselen minder snel uitzet en zelfs krimpt, wat ook tot kleine beschadigingen leidt. Het is dus essentieel dat je zulke plekjes direct schoonmaakt, maar dat lukt niet altijd, waardoor de poep indroogt en hard wordt. Wanneer je de harde plekjes verwijdert, kunnen hierdoor krassen achterblijven op de lak.

Volledig scherm Vogelpoep is zeer schadelijk voor je autolak © Ford

Door de uitwerpselen week te maken veeg je ze gemakkelijk van de lak, ook na vele uren zonlicht. Dat doe je door water op de uitwerpselen te gieten en er vervolgens een paar dubbelgevouwen krantenpagina’s overheen te leggen. Die krant overgiet je vervolgens ook rijkelijk met water, waarna het geheel een minuut of twintig moet intrekken. Vervolgens verwijder je de krant en wrijf je de weke uitwerpselen weg met een droge doek. Naast vogelpoep zijn ook dode insecten funest voor je lak. Die kunnen eveneens met deze methode worden verwijderd. Wanneer je je autolak regelmatig goed in de was zet, wordt de lak minder snel aangetast door vogelpoep, hars en dode insecten, maar dat neemt niet weg dat je deze boosdoeners toch zo snel mogelijk moet verwijderen om permanente schade te voorkomen.

Dashboard en bekleding

Ook het interieur van uw auto kan schade oplopen door langdurige blootstelling aan hitte en uv-straling. Vooral het dashboard en lederen bekleding zijn kwetsbaar. Door de hitte kan het leer snel uitdrogen en gaan barsten. Een zonnescherm helpt om zonlicht tegen te houden en beschermt tegelijk tegen uv-straling. Aluminium werkt reflecterend en houdt daarmee zonnestralen weg. Een witte (hand)doek helpt tegen opwarming van het dashboard.

