Drukke ochtend- én middagspits verwacht: ‘Werk thuis indien mogelijk’

Eind dit jaar is ov-chip­kaart niet meer nodig: inchecken kan dan ook met bankpas en mobiel

De ov-chipkaart is eind dit jaar nergens in Nederland nog nodig. Dat hebben de vervoersbedrijven vandaag bekendgemaakt. In- en uitchecken kan dan met bankpas, mobiel of smartwatch. OVpay heet het nieuwe systeem. Alleen trajectkaarten en kortingen moeten voorlopig nog via de ov-chipkaart.

2 november