Duitse experts: Nieuwe auto’s worden tot 50 procent goedkoper

Autodealers en leasemaatschappijen in Duitsland zijn bijna allemaal gesloten en door de crisis daalt de vraag. De Duitse automarkt kromp in maart 2020 met bijna 38 procent als gevolg van de Coronacrisis. Auto-experts uit ons buurland verwachten daarom dat er voor kopers hoge kortingen in het verschiet liggen.

Volgens marktanalyticus Ferdinand Dudenhöffer van de Universiteit van St. Gallen hebben dealers te maken met grote voorraden auto’s die ze niet verkocht krijgen. Dat komt mede doordat dealers in een aantal gevallen verplicht auto's moeten afnemen, terwijl het onduidelijk is of en wanneer ze kopers zullen vinden. Daarnaast dreigen faillissementen voor tal van automobielbedrijven.

Behoefte aan zekerheid

,,De automarkt in Duitsland zal dit jaar een enorme inzinking doormaken’’, zegt Dudenhöffer. ,,Die kan alleen worden verzacht met slimme aanbiedingen waarmee de klant geen grote risico’s loopt.” Een optie is volgens hem een auto-abonnement, waarbij klanten zich vanwege de onzekere economische vooruitzichten slechts zes maanden aan één aanbieder hoeven te binden. Kopers hebben volgens hem niet zozeer behoefte aan koopjes, maar aan zekerheid.

Toch zijn grote kortingen onontkoombaar voor de autobranche. Modellen waarvan een enorme voorraad is opgebouwd en die alleen ruimte innemen voor dealers, komen volgens Dudenhöffer auto-expert flink in de aanbieding. ,,Kortingen tot 50 procent zijn niet ondenkbaar", zo vertelde de expert aan het Duitse weekblad Focus. Hoewel de Nederlandse automarkt anders in elkaar zit dan de Duitse, kan het niet anders dan dat de gevolgen van de corona-crisis hier ook tot lagere prijzen zullen leiden.

De productie gaat intussen wel omlaag. Vorig jaar werden er in Duitsland nog circa 4,7 miljoen auto’s geproduceerd. Dudenhöffer verwacht dat het er dit jaar 3,8 miljoen zullen zijn.