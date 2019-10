Duitse Groenen: Nooit meer racen op de Autobahn

Vraag & Antwoord Stadslicht is geen oplossing voor achterlich­ten

5 oktober Iemand noemde laatst in deze rubriek stadslicht als oplossing voor het probleem dat bij veel auto’s geen achterlichten branden als ze met dagrijlicht rijden. Maar het gebruik van stadslicht is uitsluitend toegestaan in combinatie met mistlampen. De naam stadslicht is al jaren geleden vervangen door stand- of parkeerlichten. Ze mogen gebruikt worden bij een in het donker geparkeerde auto, om hem beter zichtbaar te maken. Wil je met dagrijverlichting overdag ook de achterlichten aan hebben, dan kan je beter het dimlicht inschakelen. —Frie van der Meij