Duitser biedt dief kwart miljoen voor zijn gestolen klassieke auto

Thomas Rosier was eigenaar van een droomauto: een Mercedes 300 SL met vleugeldeuren. Nu is de auto gestolen. Rosier wil de auto terug, dus doet hij de dief een aanbod.

Oldtimer-dealer Thomas Rosier (54) is diepbedroefd. Zijn Mercedes 300 SL 'California Outlaw' uit 1955 is gestolen. Eigen fout: hij had de droomauto geparkeerd op een normaal beveiligd parkeerterrein van het Dorint hotel tijdens de Oldtimer Grand Prix. In de krant 'Bild' doet hij de dief het volgende aanbod: 'Ik betaal degene die mijn auto gestolen heeft 250.000 euro'. Het belangrijkste is dat de auto terugkomt. Rosier stelt geen vragen.

Volledig scherm © Rémi Dargegen

De coupé met de legendarische vleugeldeuren is meer waard - de auto is getaxeerd op 1,7 miljoen euro. De Mercedes is nauwelijks te verkopen. Het chassisnummer is openbaar gemaakt door Rosier (198040 5500434) en ook veel afzonderlijke componenten zijn gedocumenteerd.

Volledig scherm © Rémi Dargegen

Voor autoliefhebbers is de Mercedes-Benz SL 300 met vleugeldeuren de belichaming van schoonheid op vier wielen. In 1954 kwam de tweezitter op de markt en vormde de basis voor een hele sportwagen-dynastie met de naam SL. Ze waren echter niet zo mooi als het eerste model. Mercedes heeft de afgelopen jaren geen gelukkige hand gehad met de SL-serie. Hierdoor straalt de ster van het verleden nog helderder.

Volledig scherm © Rémi Dargegen