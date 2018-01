Dynamische straatverlichting met radar regelt lichtintensiteit 's nachts zelf

Wanneer je een nachtelijke satellietfoto van Europa bekijkt, springt Nederland er duidelijk uit. Dat komt niet alleen door de kassen in het Westland, maar ook door het grote aantal wegen dat 's nachts permanent verlicht is. Rijkswaterstaat heeft de lantaarnpalen op een aantal snelwegen 's nachts al uitgezet, maar ook op regionale en lokale wegen valt nog veel winst te behalen.Noorwegen claimt nu een oplossing te hebben gevonden die zowel veilig als energiezuinig is. De stad Hole heeft dynamische led-verlichting geïnstalleerd over een afstand van 9 kilometer.

Rendabel na 4,5 jaar

Ruim 150 lampen garanderen hier een veilige verlichting, maar alleen wanneer een voertuig, fietser of voetganger passeert. Elke straatlantaarn beschikt over een radar. Wanneer een weggebruiker in de buurt komt, schakelt de verlichting over van zijn waakstand op 20 procent naar optimale intensiteit. Na het passeren keren de led-lampen terug naar zwak licht. Dit systeem bespaart 2.100 kWh elektriciteit per week. Door de lagere jaarlijkse factuur is de investering volgens Noorwegen rendabel na 4,5 jaar.