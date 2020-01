Echtpaar zet elke avond de auto in de woonkamer: ‘Als er niks op tv is, kijk ik naar mijn auto’

Elke dag gaat de schuifpui open. ,,Hij staat hier altijd binnen”, vertelt Patrick. ,,Het is eigenlijk een beetje als een meubelstuk. Een rijdend meubelstuk.” Zijn vrouw Martine knikt instemmend. ,,Voor ons is dit geen gebruiksvoorwerp”, zegt ze. ,,Het is meer een sieraad. En vooral als je zo'n auto volledig zelf gerestaureerd hebt, heeft het nog veel meer waarde. Het zou zonde zijn als hij in een hoek in de garage zou staan, onder een zeil. Dan heeft eigenlijk niemand er iets aan.”