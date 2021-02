Een auto kopen via AliExpress of Alibaba: je kan voor verrassingen komen te staan

Veel Nederlanders bestellen tegenwoordig maar al te graag gadgets of elektronica op Chinese websites als AliExpress of Alibaba. In het enorme aanbod van deze webshops zijn ook steeds meer auto's te vinden. Is dat wel betrouwbaar?

Dat je auto’s op deze platformen vindt, is geen verrassing. In China worden auto’s vaak online gekocht, vooral de goedkopere, elektrische varianten. ,,Die verschillen technologisch weinig van elkaar, waardoor je vooral het verschil maakt met uiterlijk en opties. Een auto online samenstellen is dan ook niet moeilijk’’, vertelt Guang Zhou, een Chinese trendwatcher. Er is in China ook geen uitgebreid netwerk van autodealers, waardoor online kopen vaak zelfs de enige optie is.

Om de populariteit van de online autoverkoop in China te illustreren: al in 2016 werden één miljoen auto’s online verkocht. Op Singles Day, een typische koopjesdag met veel aanbiedingen, wist Alibaba alleen al 100.000 wagens aan de man te brengen via haar online platform.

Welke auto’s kan je kopen op AliExpress en Alibaba?

In Nederland zijn sinds vorig jaar enkele Chinese auto's te koop, via de officiële distributiekanalen van de fabrikant. Het gaat dan om bijvoorbeeld de MG ZS, de Polestar 2 of de Aiways U5. De auto's bij de Chinese webshops zijn echter heel anders van aard. Vaak zijn dit kleine elektrische auto’s, met een topsnelheid van hooguit 50 km/u. En soms lijken ze verdacht veel op bestaande, Europese auto's, want Chinese producenten blijken nogal eens meesters in het kopiëren. Zo herken je een (ietwat misvormde) Mini op onderstaande foto. De prijzen zijn ronduit spectaculair: voor minder dan 5000 euro heb je al een nieuwe auto, exclusief verzendkosten.

Het neusje van deze elektrische, Chinese auto doet denken aan een Mini. Toeval of opzet?

Het kan zelfs goedkoper: Jason Torchinsky, journalist van de Amerikaanse website Jalopnik bestelde een elektrische auto voor 840 euro op Alibaba: de Ghangzou Chang Li. Dit wagentje is 1,1 pk sterk, heeft een topsnelheid van 30 km/u en komt 40 tot 100 km ver op één batterijlading. De man in kwestie werd gedurende het verkoopproces online begeleid door een vertegenwoordiger van het merk en kon op die manier zijn optielijst aanvinken. Veilig ziet de auto er niet echt uit, maar Torchinsky rijdt er geregeld mee rond en maakt graag filmpjes over zijn elektrische auto. ,,Qua prijs-kwaliteitverhouding ben ik er wel tevreden mee”, liet hij zich ontvallen.

Is het veilig om een auto te kopen op AliExpress of Alibaba?

Het verhaal van Torchinsky lees je vaker op internet: de kleine elektrische wagens worden meestal netjes bij de koper afgeleverd en zijn qua prestaties vergelijkbaar met de Ghangzou Chang Li, die trouwens geen geheim maakt van zijn specificaties. Je krijgt dus wat je koopt en wie daar tevreden mee is krijgt voor weinig geld een opvallend stadswagentje.

Toch is het niet altijd rozengeur en maneschijn. Zoals dat geldt voor de koper van een Qiantu K50, een elektrische supercar met ruim 300 pk. De sportwagen zou in 2020 uitkomen voor een prijs van ongeveer 150.000 dollar (125.000 euro), maar op Alibaba kon je hem kopen voor slechts 30.000 euro. Een nieuwsgierige YouTuber ging in op de advertentie en kocht de wagen uiteindelijk buiten het platform om, via een Gmail-adres. Als de prijs geen alarmbellen doet afgaan, laat het dan deze verkoopwijze zijn. Want door de verkoop buiten het platform om te regelen, kan je waarschijnlijk nooit meer aanspraak maken op teruggave van je geld.

Een onfortuinlijke koper dacht deze Qiantu K50 te krijgen, maar het werd een 'golfkarretje' (foto onder)

Hoe dan ook, wat de YouTuber uit de container haalde toen zijn auto acht maanden later werd afgeleverd, had niets te maken met een sportauto. Zelf noemt hij het ‘een roze golfkar’. Eentje met een fabrieksfout bovendien, want hij rijdt sneller achteruit dan vooruit.

Sportauto? Deze wagen kreeg de YouTuber uiteindelijk geleverd.

Het is dus oppassen geblazen als je een auto koopt op AliExpress of Alibaba. De grootste oplichters haal je er met een beetje gezond verstand waarschijnlijk wel tussenuit, maar de meeste auto's beantwoorden simpelweg ook niet aan de wensen en eisen van Europese automobilisten. Bovendien zijn lang niet alle auto’s goedgekeurd om in Europa de weg op te mogen.

