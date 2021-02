Een kilometer verderop gaan wonen kost met deze verhuiswagen 330.000 euro

Wat in eerste instantie als een grap klinkt, is in de VS aan de orde van de dag. Verhuisbedrijven doen er soms weken over om met een heel huis op hun aanhanger op plaats van bestemming te komen. Zo wordt voorkomen dat woningen gesloopt moeten worden als ze plaats moeten maken voor nieuwbouw. Onlangs trok een van deze optochten een enorme menigte in San Francisco.