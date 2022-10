Een op de drie Nederlanders betaalt boetes in dit buurland niet

Chauffeurs rijden bestelwa­gens massaal kapot in deze tunnel: ‘Twee keer per week is het raak’

Het is een tunneltje van niks. Met een lengte van zo’n 10 meter ben je erdoorheen voor je er erg in hebt, maar dat blijkt niet voor iedereen even makkelijk. Om de haverklap gaan chauffeurs van bestelwagens in de fout. Ze rijden er hun bus of vrachtauto klem of compleet aan gort. Foutje!

16 oktober