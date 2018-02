Een op de vijf mannen geniet meer van auto dan van partner

De Engelse leasemaatschappij Vantage Leasing onderzocht de liefde van de man voor zijn auto. Uit het onderzoek blijkt dat een op de vijf mannen zijn auto een naam geeft. Daarvan is 40 procent vernoemd naar een vrouw, terwijl 30 procent toch kiest voor een wat meer mannelijke naam. 17 procent hield het bij een benoeming die mannelijk noch vrouwelijk is.

Relatie

Ook de relatie tussen de man en zijn auto werd onderzocht. Twintig procent van de mannen geniet volgens het onderzoek meer van zijn auto dan van zijn partner en 12 procent denkt zelfs dat hun vriendin jaloers op het voertuig is. Dat is niet zo raar, aangezien een op de zeven het excuus van autowassen of een ritje maken gebruikt om zijn vrouw te ontlopen. 1 op de vijf mannen vergelijkt zijn auto met zijn eigen persoonlijkheid. Zo noemen ze hun grote liefde sexy en speels.