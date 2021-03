Een rondje fietsen langs Rotterdam en Dordrecht: afwisseling van stad en natuur

Net onder Rotterdam staan twee lachende pony’s, fluffig als teddyberen. Daar knijp je automatisch voor in de remmen. Pieter Knape (73) is de beesten wortels aan het voeren. Twee keer per week komt hij uit Rotterdam-Zuid naar het Buijtenland van Rhoon gefietst. ,,Ik noem ze The Two Ronnies, naar de Britse comedyshow uit de jaren 70. Als ze me zien, komen ze direct het dijkje op rennen.’’

De fiets Merk: Stella

Type: Livorno Premium MDB SI

Plaats accu: op het frame, semi-geïntegreerd

Motor: Bosch middenmotor

Rijdt constant, stabiel en stil. Met tien versnellingen kun je zowel licht als zwaar trappen. Het verschil tussen de powerstanden voel je vooral bij wind en hellingen. Tijdens een rondje langs Rotterdam en Dordrecht wisselen stad en natuur elkaar voortdurend af. Fiets je 80 kilometer, dan krijg je ingrediënten die soms niet samen lijken te gaan, maar uiteindelijk toch goed smaken. Een beetje als een pannenkoek met bacon en banaan. Hartig en zoet, toch niet verkeerd.

Neem de Jan Gerritsepolder aan de Oude Maas, verontreinigd door slib uit de Rotterdamse haven. Ver van wegblijven, zou je zeggen, maar nu fiets je er stilletjes tussen de jonge bossen en het water. Op de heuvel weerspiegelt het kunstwerk Sky, Moon, Mirror, Environment de omgeving, die alsmaar blijft veranderen. Naast de Dordtse wijk Stadspolders staan zomaar vijf reeën in het veld. Niemand van de recreanten die ernaar omkijkt, alsof het om een stel stadsduiven gaat.

Volledig scherm © Jessica de Korte

De e-bike maakt het trappen tot kinderspel. Van de stad zit je zo in het groen, zonder veel moeite. Op een redelijk stabiele snelheid van 25 kilometer per uur knallen we vooruit, een enkele keer vertraagd door een verkeersdrempel, wat wandelaars op de weg of een knooppuntbord dat er niet is. Zo blijft er genoeg tijd over voor de vier overtochten, zowel met de pont als de Waterbus die tussen Rotterdam, Dordrecht en de Drechtsteden vaart.

Volledig scherm © Jessica de Korte

De route Rondje Rotterdam-Dordt is 79,6 kilometer lang. Zie route.nl of de gelijknamige app. Toch is het op een winterse dag in maart nog een uitdaging, 80 kilometer elektrisch fietsen. Bij een temperatuur net boven nul en frisse tegenwind gaat de accu rap leeg. Niet die van mij, wel die van mijn fietsmaatje, die een accu heeft met een iets lager uithoudingsvermogen; als ik nog vier streepjes heb, zit zij op twee. Even ergens warm binnen zitten met een cappuccino, de batterij aan het stopcontact – vergeet het maar in lockdowntijd.

Dijkenbouwers

Opvallend is de hoeveelheid water in deze regio. Op de kaart zie je de rivieren samenkomen: de Rijn, de drie Merwedes, de Dordtsche Kil, het Noord en dan nog de Maas. Het smalle Wantij stroomt tot aan de Kop van Het Land, waar de veerboot naar de Biesbosch vertrekt. Begin zeventiende eeuw bereikten de dijkenbouwers dit punt, met links, rechts en voor zich water. De binnenzee slibde dicht, maar daar kwam de breedste rivier van het land voor in de plaats, de Nieuwe Merwede.

Volledig scherm © Jessica de Korte In het Nationaal Park valt de drukte op. Een jongeman schiet voorbij in een Jaguar en motorrijders geven stoer extra gas. Iemand heeft op een informatiebordje een sticker geplakt: ‘lawaaierigste stiltegebied’. De e-bikes zoeven langs het begroeide natuurmuseum, waar rijen auto’s staan geparkeerd. Op naar het lege fietspad. Het voordeel van temperaturen zoals vandaag: niemand waagt zich op afgelegen weggetjes in open landschap.

Door de lage zon lijkt het water soms net zo blauw als het Lago Maggiore. Het kleurt turquoise, dan spinaziegroen of roodachtig. De wind is heftig, maar er is nog genoeg accu voor de sportstand, die voor een iets harder zetje in de rug zorgt. Handig ook voor de bruggetjes met korte hellingen. Maar vlak voor Werkendam besluit de fiets van mijn reisgenoot dat het genoeg is geweest. Het display gaat uit, tijd voor een dutje.

Tips

- Het gaat niet alleen om snelheid, geniet ook van de omgeving!

- Let in de steden extra op andere weggebruikers, vanwege je snelheid. Afremmen kan geen kwaad.

- Kies een accu met de juiste actieradius of plan vooraf een pauzeplek voor het opladen.

- Zorg voor een stevige kaarthouder. Door de hoge snelheid wappert papier snel.

- Bij snelheid krijgt kou sneller vat op je. Kleed je warm, liefst in laagjes.

- Jessica maakte een filmpje, inclusief dronebeelden: youtube.com/fietsvlogger

Net mensen

We missen de veerboot naar Boven-Hardinxveld van 16.44 uur en het veer gaat blijkbaar maar één keer per uur. Straks een stukje afsnijden met de Waterbus zit er ook niet in, blijkt na gegoogel met koude vingers op de telefoon; gaan we niet redden met de vaartijden in de winter. Eenmaal aan de overkant, ruim een uur later, zorgt de lage zon voor een oranje gloed. Op naar het treinstation dan maar. Ook e-bikes hebben zo hun nukken; het zijn net mensen.

Volledig scherm © Jessica de Korte

